Бизнес требует налоговую амнистию

Бизнесу нужны налоговые льготы, новые дотации в размере МРОТ на работника за все месяцы ограничений и возможность работать в карантин. Программа ФОТ 3.0, по мнению предпринимателей, будет неэффективна. Данные привел бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Опрос, проведенный его аппаратом, показал неутешительные данные.

72,1% бизнесменов не смогут воспользоваться программой льготных кредитов по ставке 3% (программа ФОТ 3.0) — не подойдут по условиям, либо не смогут их выполнить .

. 47,1% считают, что зарплатные субсидии будут недостаточны и неэффективны.

Среди мер, которые действительно помогли бы бизнесу, были названы следующие:

не закрывать бизнес на карантин (67,1%),

бизнес на карантин (67,1%), освободить от налогов , снизить налоговую нагрузку или провести новую налоговую реструктуризацию (66,1%),

, снизить налоговую нагрузку или провести новую налоговую реструктуризацию (66,1%), новые прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений (31,6%).