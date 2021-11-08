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Бизнес требует налоговую амнистию

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Рубрика Экономика России
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Бизнесу нужны налоговые льготы, новые дотации в размере МРОТ на работника за все месяцы ограничений и возможность работать в карантин. Программа ФОТ 3.0, по мнению предпринимателей, будет неэффективна. Данные привел бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Опрос, проведенный его аппаратом, показал неутешительные данные.

  • 72,1% бизнесменов не смогут воспользоваться программой льготных кредитов по ставке 3% (программа ФОТ 3.0) — не подойдут по условиям, либо не смогут их выполнить.
  • 47,1% считают, что зарплатные субсидии будут недостаточны и неэффективны.

Среди мер, которые действительно помогли бы бизнесу, были названы следующие:

  • не закрывать бизнес на карантин (67,1%),
  • освободить от налогов, снизить налоговую нагрузку или провести новую налоговую реструктуризацию (66,1%),
  • новые прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений (31,6%).

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