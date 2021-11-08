Не забудьте сегодня уплатить налоги за транспорт и землю

Из-за нерабочих дней на 8 ноября был перенесен срок уплаты следующих налогов за 3 квартал:
- авансовый платеж по транспортному налогу;
- авансовый платеж по земельному налогу.
Кроме того, если вы выплачивали в октябре отпускные или больничные, то сегодня надо уплатить НДФЛ по ним.
Основание — п.7 статьи 6.1 НК.
Этой нормой предусмотрен перенос только на нерабочие дни по федеральному законодательству.
Даже если в вашем регионе все еще сохраняется режим нерабочих дней, дальнейшего переноса срока по налогам не будет.
Так что сегодня — крайний день уплаты.
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