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Не забудьте сегодня уплатить налоги за транспорт и землю

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Рубрика Транспортный налог
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Из-за нерабочих дней на 8 ноября был перенесен срок уплаты следующих налогов за 3 квартал:

  • авансовый платеж по транспортному налогу;
  • авансовый платеж по земельному налогу.

Кроме того, если вы выплачивали в октябре отпускные или больничные, то сегодня надо уплатить НДФЛ по ним.

Основание — п.7 статьи 6.1 НК.

Этой нормой предусмотрен перенос только на нерабочие дни по федеральному законодательству.

Даже если в вашем регионе все еще сохраняется режим нерабочих дней, дальнейшего переноса срока по налогам не будет.

Так что сегодня — крайний день уплаты.

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