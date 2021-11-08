Не забудьте сегодня уплатить налоги за транспорт и землю

Из-за нерабочих дней на 8 ноября был перенесен срок уплаты следующих налогов за 3 квартал:

авансовый платеж по транспортному налогу;

авансовый платеж по земельному налогу.

Кроме того, если вы выплачивали в октябре отпускные или больничные, то сегодня надо уплатить НДФЛ по ним.

Основание — п.7 статьи 6.1 НК.

Этой нормой предусмотрен перенос только на нерабочие дни по федеральному законодательству.

Даже если в вашем регионе все еще сохраняется режим нерабочих дней, дальнейшего переноса срока по налогам не будет.

Так что сегодня — крайний день уплаты.