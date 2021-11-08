💉 Где взять 80% привитых, если из 10 сотрудников трое не хотят прививаться?

Требование по обязательной вакцинации сотрудников снова заставляет бизнес играть в занимательную математику. Люди боятся, что если не будет привито 80%, то их оштрафуют. А где их взять, если при 10 работниках трое отказались?

Спрашивает наш подписчик.

«У нас 10 работников, трое из которых отказались вакцинироваться. Даже если их отстранить от работы, у нас будет нарушение? В нашем регионе нужно 80% вакцинированных. Может, выходом будет принять пятерых вакцинированных, чтоб эти трое попали в 20%?».

В комментариях советуют отстранить этих работников. И заодно дали алгоритм действий:

Приказ о вакцинации со сроками предоставления сертификатов/медотводов, условием и сроком отстранения от работы. Ознакомление сотрудников под роспись. Добровольный отказ сотрудника от вакцинации на имя директора. Если не пишет, составляется акт об отказе за подписью трех свидетелей. Приказ на отстранение до вакцинации/предоставления медотвода. Ознакомление отказавшегося сотрудника.

«Обычно после п. 3 в ближайшую неделю идут прививаться и появляется сертификат на „Спутник-лайт“. Проверено — 85% вакцинировано, остальные пока с временными медотводами».

Кто-то еще пишет, что у них гендиректор дал вакансии — сразу все привились, кому можно.

Еще советовали перевести на удаленку — но там стоматология, вряд ли получится. В итоге автору посоветовали внимательно изучить постановление региональных властей, что там именно сказано о непривитых и удаленке.