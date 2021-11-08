💉 Где взять 80% привитых, если из 10 сотрудников трое не хотят прививаться?

Требование по обязательной вакцинации сотрудников снова заставляет бизнес играть в занимательную математику. Люди боятся, что если не будет привито 80%, то их оштрафуют. А где их взять, если при 10 работниках трое отказались?
Спрашивает наш подписчик.
«У нас 10 работников, трое из которых отказались вакцинироваться. Даже если их отстранить от работы, у нас будет нарушение? В нашем регионе нужно 80% вакцинированных. Может, выходом будет принять пятерых вакцинированных, чтоб эти трое попали в 20%?».
В комментариях советуют отстранить этих работников. И заодно дали алгоритм действий:
- Приказ о вакцинации со сроками предоставления сертификатов/медотводов, условием и сроком отстранения от работы. Ознакомление сотрудников под роспись.
- Добровольный отказ сотрудника от вакцинации на имя директора. Если не пишет, составляется акт об отказе за подписью трех свидетелей.
- Приказ на отстранение до вакцинации/предоставления медотвода. Ознакомление отказавшегося сотрудника.
«Обычно после п. 3 в ближайшую неделю идут прививаться и появляется сертификат на „Спутник-лайт“. Проверено — 85% вакцинировано, остальные пока с временными медотводами».
Кто-то еще пишет, что у них гендиректор дал вакансии — сразу все привились, кому можно.
Еще советовали перевести на удаленку — но там стоматология, вряд ли получится. В итоге автору посоветовали внимательно изучить постановление региональных властей, что там именно сказано о непривитых и удаленке.
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