На оплату от ИП выбивать чек не надо. Даже если это личные расходы предпринимателя

Выбивать чеки надо только при получении денег от физлиц. Если платеж поступил с расчетника ИП — чек не нужен. Даже если эта услуга никак не относится к предпринимательской деятельности, отвечает эксперт.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Поступил платеж на ООО с р/с ИП (за обучение на курсах сына этого ИП). Вопрос: нужно ли ООО выбивать кассовый чек на данную оплату?».

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева подтвердила позицию автора вопроса:

«Если оплата поступила со счета ИП, то кассовый чек вы не обязаны выбивать. Но можно это и сделать. Ведь ККТ у вас есть. За лишние чеки санкций нет».

А вот какие это расходы — по предпринимательской деятельности или нет — для получателя денег не важно.

Хотите также получать профессиональные консультации в любое время и в любом количестве? Новый сервис доступен для подписчиков «Премиума».