Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Пожаловаться на налоговиков можно по ЭДО

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтеры
Версия для печати

Жалобу на налоговиков можно подать на бумаге, через личный кабинет на сайте ФНС или по ЭДО. Причем количество поданных жалоб через ЭДО в 2021 году выросло на 57%, сообщили налоговики.

При оформлении жалобы в ЭДО надо выбирать именно форму жалобы.

А не просто писать свои претензии в виде письма. На них отвечать даже не будут.

Для того, чтобы пожаловаться на налоговиков, надо создать новый документ «Жалоба (апелляционная жалоба)».

ыфаф

В самой жалобе отмечаем, на что жалуемся:

  • на решение ФНС;
  • на налоговое уведомление;
  • по требованию об уплате налога или штрафе;
  • действия или бездействия налоговиков.
Если жалоба на документ, то указывает его дату и номер.

Далее прописываем основание жалобы и требование.

Выбираем, как будет отправлять ответ: по ЭДО или на бумаге.

сфя

А также указывайте, какую жалобу подаете:

  • обычную жалобу на ненормативный акт ФНС;
  • апелляционную жалобу на решение о привлечение к ответственности.
По желанию можно приложить подтверждающие документы. Количество файлов — не более 99. Формат — PDF, JPG, PNG и TIF. Если сканы документов — то только черно-белые.

Друзья, вы хоть раз жаловались на налоговиков по ЭДО? Как быстро ответили?

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить