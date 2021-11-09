Пожаловаться на налоговиков можно по ЭДО

Жалобу на налоговиков можно подать на бумаге, через личный кабинет на сайте ФНС или по ЭДО. Причем количество поданных жалоб через ЭДО в 2021 году выросло на 57%, сообщили налоговики.

При оформлении жалобы в ЭДО надо выбирать именно форму жалобы.

А не просто писать свои претензии. На них отвечать даже не будут.

Для того, чтобы пожаловаться на налоговиков, надо создать новый документ «Жалоба (апелляционная жалоба)».

В самой жалобе отмечаем, на что жалуемся: на решение ФНС;

на налоговое уведомление;

по требованию об уплате налога или штрафе;

действия или бездействия налоговиков.

Если жалоба на документ, то указывает его

Далее прописываем основание жалобы и требование.

Выбираем, как будет отправлять ответ: по ЭДО или на бумаге.

А также указывайте, какую жалобу подаете:

обычную жалобу на ненормативный акт ФНС;

на ненормативный акт ФНС; апелляционную жалобу на решение о привлечение к ответственности.

По желанию можно приложить подтверждающие документы. Количество файлов — не более 99. Формат — PDF, JPG, PNG и TIF. Если сканы документов — то только черно-белые.