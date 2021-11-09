Пожаловаться на налоговиков можно по ЭДО

Жалобу на налоговиков можно подать на бумаге, через личный кабинет на сайте ФНС или по ЭДО. Причем количество поданных жалоб через ЭДО в 2021 году выросло на 57%, сообщили налоговики.
При оформлении жалобы в ЭДО надо выбирать именно форму жалобы.А не просто писать свои претензии в виде письма. На них отвечать даже не будут.
Для того, чтобы пожаловаться на налоговиков, надо создать новый документ «Жалоба (апелляционная жалоба)».
В самой жалобе отмечаем, на что жалуемся:Если жалоба на документ, то указывает его дату и номер.
- на решение ФНС;
- на налоговое уведомление;
- по требованию об уплате налога или штрафе;
- действия или бездействия налоговиков.
Далее прописываем основание жалобы и требование.
Выбираем, как будет отправлять ответ: по ЭДО или на бумаге.
А также указывайте, какую жалобу подаете:
- обычную жалобу на ненормативный акт ФНС;
- апелляционную жалобу на решение о привлечение к ответственности.
По желанию можно приложить подтверждающие документы. Количество файлов — не более 99. Формат — PDF, JPG, PNG и TIF. Если сканы документов — то только черно-белые.Друзья, вы хоть раз жаловались на налоговиков по ЭДО? Как быстро ответили?
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