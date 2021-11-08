Расскажите «Клерку» про КАМИН

Считаете зарплату с помощью программ КАМИН? Расскажите нам, как оно: все ли получается, хороша ли техподдержка, что супер, а что можно улучшить.

Ждем ваши отзывы для «Рейтинга компаний».

У КАМИНа на «Клерке» есть классный блог — Зарплата360 — и они ведут его не один год. Охваты за все время — больше 2,5 млн человек!

Но вот отзывов клиентов фирмы на «Клерке» до сих пор нет.

Есть довольно много оценок, и судя по ним, компания занимает 1 место в категории «Персонал» и 3 место в общем рейтинге компаний.

Так пишут о КАМИНе на просторах интернета:

А расскажите, каково работать с КАМИН? Может быть, есть примеры классных кейсов?

Ждем ваши отзывы :)