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Расскажите «Клерку» про КАМИН

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Рубрика Бухгалтерские программы
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Считаете зарплату с помощью программ КАМИН? Расскажите нам, как оно: все ли получается, хороша ли техподдержка, что супер, а что можно улучшить.

Ждем ваши отзывы для «Рейтинга компаний».

У КАМИНа на «Клерке» есть классный блог — Зарплата360 — и они ведут его не один год. Охваты за все время — больше 2,5 млн человек!

А вот показатели одной из самых читаемых публикаций:

Но вот отзывов клиентов фирмы на «Клерке» до сих пор нет.

Есть довольно много оценок, и судя по ним, компания занимает 1 место в категории «Персонал» и 3 место в общем рейтинге компаний.

Так пишут о КАМИНе на просторах интернета:

А расскажите, каково работать с КАМИН? Может быть, есть примеры классных кейсов?

Ждем ваши отзывы :)

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

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