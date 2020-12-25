Обязательно ли отрабатывать две недели при увольнении?

Процесс увольнения по собственному желанию — это расторжение трудового договора по инициативе работника. Большинство компаний лояльно относится к желанию сотрудника сменить место работы, но даже добровольный процесс увольнения имеет свои нюансы.

Так как трудовые отношения регулируются ТК РФ, необходимо соблюсти ряд правил, чтобы избежать неприятностей.

Общий порядок увольнения по собственному желанию для работодателя:

получить заявление,

передать руководителю на подпись,

назначить отработку положенного срока,

издать приказ об увольнении,

внести запись в трудовую книгу,

выдать все положенные документы.

должно быть в заявлении на увольнение:

намерение уволится по своей инициативе,

планируемая дата расторжения трудового договора,

дата и подпись заявителя.

Сотрудник составляет и подаёт заявление самостоятельно. Обратите внимание, что причины увольнения указывать не нужно. Затем работодателю необходимо зарегистрировать заявление при получении.

После получения заявление от работника, встаёт вопрос об отработке.

Однако открытым остаётся вопрос об отработке сотрудником обязательных двух недель. Обратимся к статье 80 ТК РФ и разъясним ситуацию.

В статье говорится, что сотрудник обязан сообщить о своем уходе не менее, чем за 14 дней. Однако про отработку нет ни слова. Это связанно с тем что не все сотрудники должны отрабатывать. Работник оповещает работодателя о своём уходе за две недели, а дальше директор принимает решение будет ли отработка и сколько.

А вот требование о предварительном оповещении вполне оправдано, поскольку за это время работодатель сможет найти замену.

К категории граждан, которым не нужно отрабатывать 2 недели, относятся:

беременные женщины и матери с малолетними детьми,

родители детей-инвалидов,

абитуриенты, у которых начинается обучение,

специалисты, достигшие пенсионного возраста,

люди, призванные в армию или вынужденные переезжать в другой город.

также категория сотрудников, для которых устанавливается трёхдневная отработка:

На испытательном сроке (достаточно вовремя проинформировать руководство об уходе, и дольше этого срока отрабатывать не придётся);

Если заключён срочный контракт, который прекращается по инициативе работодателя, 3 дня — срок, за который руководитель должен уведомить человека о расторжении контракта.

На сезонной работе или, если срок договора менее двух месяцев.

Для руководителя компании срок подачи заявления увеличен до 1 месяца.

Днём начала отработки считается день, следующий после подачи заявления. Если сотрудник отправляет заявление по почте, ему необходимо знать в какой день руководство получило его заявление, и от следующего дня отсчитать еще 14 суток. Такие письма следует отправлять с уведомлением о вручении письма.

14 дней отработки исчисляются в календарных днях. То есть, и праздничные и выходные дни в двух недельный срок отработки будут входить.

Возможно ли уволится без отработки?

Возможно, если:

сотрудник договорится с руководителем,

сотрудник взял отпуск,

сотрудник ушел на больничный,

сотрудник переезжает в другой город или вынужден последовать за срочным переездом супруга/супруги.

Какие дни попадают в отработку?

Как мы писали раньше, выходные и праздничные дни включаются в отработку.

Стоит отметить вариант увольнения в декабре. Если сотрудник подал заявление в конце декабря, и отработка заканчивается в период новогодних праздников, днём увольнения все равно будет считаться первый рабочий день января.

Рассмотрим на примере.

При подаче заявления на увольнение 23 декабря, отработка закончится 6 января. Но уволен сотрудник будет только 9 января. За остальные дни работодатель должен производить начисления в обычном порядке.

В данном примере будет лучше уменьшить дни отработки и закончить работу последним рабочим днём этого года.

Аналогичным образом рассчитывается увольнение с отработкой при болезни работника.

Нужно отметить, что трудовой кодекс запрещает увольнять сотрудника по инициативе работодателя в момент нахождения его на больничном. Но написать заявление по собственному желанию сотрудник может в любое время.

Не важно подал сотрудник заявление находясь на больничном или заболел уже во время отработки, все дни временной нетрудоспособности будут включатся в двухнедельный срок отработки.

Часто бывает, что граждане пишут заявление на увольнение и уходят в отпуск. Тем самым отработка проходит во время отпуска.

Это законное решение, так как отработка считается и в период заслуженного отпуска. По истечению отпуска необходимо заехать в отдел кадров, забрать трудовую книжку и расчёт.

Если сотрудник увольняется по соглашению сторон, он в праве договорится с работодателем об увольнении с любого дня. Если обе стороны согласны, отработка не нужна.

При внешнем и внутреннем совместительстве процедура подчиняется общему порядку прекращения трудовых отношений. Совместителю может быть назначена отработка в 2 недели при увольнении.

Нарушения

До даты увольнения человек считается сотрудником компании. Две недели отработки засчитываются ему в качестве рабочих. Поэтому по закону их должны оплатить. Но, в случае отказа от выполнения трудовых обязанностей после подачи заявления об увольнении, деньги не заплатят.

Невыход на работу без уважительной причины, отсутствие на рабочем месте более четырёх часов подряд принято расценивать как прогул. Руководитель компании имеет полное право уволить сотрудника по статье 81 ТК РФ за нарушение исполнения им трудовых обязанностей.

Отработка 2 недели — это общий срок, применяемый в большинстве случаев, перед увольнением проверьте не относитесь ли вы к категории граждан, для которых срок отработки установлен иной.

Анна Данькова — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более пяти лет.

Хотите научиться правильно оформлять все кадровые документы? Для вас мы разработали большой курс по кадровому делопроизводству. Записывайтесь на бесплатный семинар-знакомство с этим курсом по ссылке.

Читайте другие статьи автора в нашем блоге: