🔥 Из-за единого налогового платежа введут новый отчет

За 5 дней до наступления срока уплаты налога надо будет сдавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

Этот новый отчет введут для тех компаний и ИП, кто хочет оплачивать налоги «в один котел», по системе единого платежа.

Такая норма появилась ко второму чтению законопроекта о едином налоговом платеже для юрлиц и ИП.

Запустить эту систему единого платежа планируют с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Платеж будет добровольным. Можно платить налоги по-старинке, а можно по-новому.

Чтобы перейти на эту новую систему, надо провести совместную сверку по налогам с ИФНС и подать электронное заявление.

Срок подачи заявления — с 1 по 30 апреля 2022 года.

У добровольцев появится новая обязанность — направлять в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов не позднее, чем за 5 дней до установленного срока уплаты этих налогов.

Налоговые агенты по НДФЛ будут также отправлять уведомления до 5 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода.

Форму этих уведомлений утвердит ФНС.

Законопроект должен быть рассмотрен во втором, основном чтении на этой неделе.