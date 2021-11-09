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Для 28 пострадавших отраслей появились новые льготные кредиты

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Рубрика Кредиты
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Малый бизнес из 28 отраслей сможет получить льготный кредит по ставке не выше 8,5% для пополнения средств или для реструктуризации других кредитов. 

Перечень отраслей с кодами по ОКВЭД можно скачать во вложении. Код может быть как основным, так и дополнительным:

  • это гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки;
  • поддержка распространяется также на компании в сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта;
  • еще в перечень вошли несколько видов розничной торговли непродовольственными товарами, автовокзалы и автостанции, предприятия по пассажирским и автогрузоперевозкам.

Если на момент подачи заявки у бизнеса есть задолженность по другим льготным кредитам — это не будет препятствием для получения нового.

Программу совместно разработали ЦБ и Корпорация МСП.

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