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⚖️ Если просить субсидию во время смены кода по ОКВЭД — откажут. Он уже должен быть в ЕГРЮЛ

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Рубрика Субсидии для бизнеса
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При назначении ковидной субсидии важен ОКВЭД в ЕГРЮЛ, а не дата подачи заявления на смену основного кода. Свежая судебная практика.

Суть дела: организация в 2020 году подала заявление на получение ковидной субсидии. Но ФНС отказала. Так как на 01.03.2021 основной код был 41.2 — Строительство жилых и нежилых зданий. А он не относится к ОКВЭД пострадавшей отрасли.

Компания не согласилась с таким подходом и подала в суд. Указывая, что 27 февраля было подано заявление на смену основного ОКВЭД на 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. 

Кроме этого юрлицо указало в иске на то, что налоговики затянули со сменой основного ОКВЭД в ЕГРЮЛ.

Суд встал на сторону налоговиков и отметил, что для получения ковидной субсидии на 1 марта 2020 года в ЕГРЮЛ указан ОКВЭД, который не относится к пострадавшим отраслям.

А в отношении срока внесения изменений — налоговики не нарушили законодательство. Так как срок внесения изменений — не более 5 рабочих дней после представления заявления.

Скачать постановление 13 Арбитражного апелляционного суда от 28.09.2021 № 13АП-26416/2021.

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