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Властям предложили перечислять по 100 тыс. рублей на счет каждого новорожденного за счет НДПИ

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Рубрика Общество. Люди. События
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Материнского капитала не хватает для увеличения рождаемости. Власти должны открывать счета на детей при рождении и переводить на них не менее 100 тыс. рублей, считают в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив.

Деньги для перевода на счета детей можно брать из поступлений от НДПИ.

С таким предложением выступил директор ИСИРГИ Максим Петунин:

«Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорождённый будет получать 100 тыс. рублей на свой счёт», — говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Если после перевода 100 тыс. рублей на счета новорожденных останутся «лишние» деньги, то их будут распределять между всеми несовершеннолетними в равных частях.

Воспользоваться деньгами дети смогут только после 18-летия, отмечено в предложении Максима Петунина.

Но при этом убирать материнский капитал не надо. Такие счета будут как дополнительная мотивация.

Материал по RT.

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