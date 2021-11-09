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💉 В Санкт-Петербурге вводят обязательную вакцинацию

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Рубрика Общество. Люди. События
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Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет и хронических больных, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы, диабетикам ввели в северной столице.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на постановление главы регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой.

«Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации — ред.) подпунктом (о проведении прививок — ред.) лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)», — цитирует издание обновленное постановление.

В перечень, для кого вакцинация обязательна, включили работников:

  • промышленного производства,
  • перерабатывающего производства,
  • строительства,
  • транспорта и транспортной инфраструктуры.

Отдельно указаны сотрудники аэропорта «Пулково», включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта «Морской фасад».

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