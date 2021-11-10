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Пособие беременным за раннюю постановку на учет теперь платит ПФР, а не ФСС

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Рубрика Декретный отпуск
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Отменяется регламент ФСС по назначению единовременного пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, в случае невозможности его выплаты работодателем.

Проект опубликован на федеральном портале.

Дело в том, что сейчас вместо единовременного пособия беременным действует ежемесячное пособие.

Его платит ПФР тем женщинам, у которых низкий доход. Размер пособия — 50 % прожиточного минимума.

Правила следующие:

Если беременная женщина обратилась за пособием в течение 30 дней с момента постановки на учет, то пособие назначается с месяца постановки на учет, но не ранее чем с 6-ой недели беременности.

Если женщина обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет, то пособие назначается с месяца обращения. В обоих случаях первую выплату беременная женщина получает после 12-й недели беременности.

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