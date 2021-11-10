Срок сдачи статотчета П-1 перенесли на 16 ноября

Из-за нерабочих дней изменили срок сдачи по пяти формам статистических отчетов.
Первоначальный срок их сдачи — не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода.
Новый срок сдачи — до 16 ноября.
Вышел приказ Росстата № 765 от 03.11.2021.
Речь идет о следующих формах:
- ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия»;
- П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
- ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым предприятием»;
- 1-ИП (месячная) «Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем»;
- Приложение № 2 к форме П-1 «Сведения о производстве военной (оборонной) продукции».
Ранее на «Клерке» писали, что продлены сроки сдачи по 16 формам статистических отчетов.
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