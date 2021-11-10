Штраф 15 тыс. за то, что больная ковидом женщина покормила во дворе своего частного дома собаку

Жительницу Серова Свердловской области сфотографировала соседка и заявила в полицию. Не помогло и то, что через два дня она получила отрицательный результат теста.

Женщина вышла на участок своего дома покормить собаку. Ее сфотографировала соседка и заявила в полицию. Полиция приехала, всех опросила, выписала постановление о штрафе по ст. 6.3 КоАП, в размере 15 тыс. руб. И это минимальный порог, поскольку у нее несовершеннолетний ребенок.

Факт нарушения установили 2 августа, а уже 4 августа жительница получила отрицательный результат теста. Но от наказания ее это не спасло.

«Являясь лицом, заболевшей коронавирусной инфекцией, нарушила режим обязательной изоляции, покинула место фактического проживания 02.08.2021 г.» - указала судья.

Своими действиями, по мнению суда, жительница Серова «не выполнила мероприятия, направленные на „разрыв“ механизма передачи инфекции».

Информация с сайта районного суда г. Серов. Постановление можно скачать во вложении.