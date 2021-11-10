Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Штраф 15 тыс. за то, что больная ковидом женщина покормила во дворе своего частного дома собаку

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати
Скачать

Жительницу Серова Свердловской области сфотографировала соседка и заявила в полицию. Не помогло и то, что через два дня она получила отрицательный результат теста.

Женщина вышла на участок своего дома покормить собаку. Ее сфотографировала соседка и заявила в полицию. Полиция приехала, всех опросила, выписала постановление о штрафе по ст. 6.3 КоАП, в размере 15 тыс. руб. И это минимальный порог, поскольку у нее несовершеннолетний ребенок.

Факт нарушения установили 2 августа, а уже 4 августа жительница получила отрицательный результат теста. Но от наказания ее это не спасло.

«Являясь лицом, заболевшей коронавирусной инфекцией, нарушила режим обязательной изоляции, покинула место фактического проживания 02.08.2021 г.» - указала судья.

Своими действиями, по мнению суда, жительница Серова «не выполнила мероприятия, направленные на „разрыв“ механизма передачи инфекции».

Информация с сайта районного суда г. Серов. Постановление можно скачать во вложении.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить