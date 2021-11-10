Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Будут ли наказывать за отказ от обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Отвечать за непривитых сотрудников старше 60 лет будут работодатели. А вот если пенсионер не работает — ответственности не будет, сказали в Роспотребнадзоре.

За отсутствие вакцинации у людей с хроническими заболеваниями та же самая ответственность.

Такой ответ дала пресс-служба управления Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге:

«В случае если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами — работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива».

Материал по «Интерфаксу».

9 ноября стало известно, что власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию против ковида для пенсионеров старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Новости без воды сразу в вашу Телегу на нашем канале «БУХ! Молния». Подписывайтесь.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить