Будут ли наказывать за отказ от обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге?

Отвечать за непривитых сотрудников старше 60 лет будут работодатели. А вот если пенсионер не работает — ответственности не будет, сказали в Роспотребнадзоре.

За отсутствие вакцинации у людей с хроническими заболеваниями та же самая ответственность.

Такой ответ дала пресс-служба управления Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге:

«В случае если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами — работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива».

Материал по «Интерфаксу».

9 ноября стало известно, что власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию против ковида для пенсионеров старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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