Пенсию по потере кормильца будут назначать автоматически

С 2023 года больше не надо будет подавать документы на пенсию по потере кормильца, сообщает Минтруд.

Законопроект проходит общественное обсуждение.

Если его примут, то с 1 января 2023 года пенсия по потере кормильца будет назначаться автоматически, без подачи заявления. Для назначения пенсии будут браться данные из ПФР и из единого госреестра ЗАГС.

Сейчас для оформления пенсии по потере кормильца надо подать в ПФР:

заявление о назначении пенсии; паспорт заявителя или другой документ, удостоверяющий личность и дату рождения; свидетельство о смерти кормильца; документы, подтверждающие периоды работы кормильца, в том числе трудовую книжку; документы, подтверждающие родственную связь.

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