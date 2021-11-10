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Пенсию по потере кормильца будут назначать автоматически

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Рубрика Пенсии
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С 2023 года больше не надо будет подавать документы на пенсию по потере кормильца, сообщает Минтруд.

Законопроект проходит общественное обсуждение.

Если его примут, то с 1 января 2023 года пенсия по потере кормильца будет назначаться автоматически, без подачи заявления. Для назначения пенсии будут браться данные из ПФР и из единого госреестра ЗАГС.

Сейчас для оформления пенсии по потере кормильца надо подать в ПФР:

  1. заявление о назначении пенсии;
  2. паспорт заявителя или другой документ, удостоверяющий личность и дату рождения;
  3. свидетельство о смерти кормильца;
  4. документы, подтверждающие периоды работы кормильца, в том числе трудовую книжку;
  5. документы, подтверждающие родственную связь. 

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