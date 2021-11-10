Есть ли смысл оспаривать письмо Минфина?

Письма Минфина носят разъяснительный характер. И если налоговики ссылаются на такое письмо, то проще дождаться их решения и оспаривать уже его. А не письмо министерства.
О желании оспорить письмо Минфина рассказал подписчик одного бухгалтерского ВК-сообщества:
«Можно ли как-то оспорить письмо Минфина, в котором даётся разъяснение? Есть ли такая практика?».Одни ответили, что письма Минфина не закон, а просто разъяснения:
«Письма Минфина носят информационно-разъяснительный характер, вы можете спокойно делать по-своему. Что вы собрались оспаривать?».
Как оказалось, проблема — в отчетности. Налоговики ссылаются на письмо Минфина и угрожают выездной проверкой, если компания не исправит ошибку. А судебной практики по этому вопросу пока нет.
Кто-то ответил:
«Вот если ИФНС вынесет какое-то решение со штрафом, тогда и идите в суд, если не согласны. Минфин тут пока ни при чем».Минфин в 2020 году говорил, что их письма носят информационно-разъяснительный характер. Им следовать не обязательно.
Так, в 2016 году ИП попытался через суд оспорить письмо Минфина. И теперь все ИП на УСН должны считать лимит по ОС как для организаций.Друзья, а как считаете вы? Хоть раз оспаривали письма разъяснительного характера?
Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября.
Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.