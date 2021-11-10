💸 Оплатили обучение за счет кредита? Получить вычет по НДФЛ все равно можно

Налоговый вычет на обучение можно получить только при наличии доходов, с которых уплачивается НДФЛ. А вот откуда взяты деньги на оплату обучения — не важно.

Такой ответ дал Минфин в письме от 22.10.2021.

Полученные деньги по образовательному кредиту человек оплачивает сам, от своего имени. А значит получить вычет по НДФЛ все равно можно.

Исключение — если у студента нет доходов, с которых перечисляется налог. Тогда получить налоговый вычет на обучение не получится.

Социальные вычеты дают только за год оплаты услуг. На другой переносить нельзя.