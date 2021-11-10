Какие ошибки бывают с имущественными вычетами? Бесплатный вебинар уже завтра

Имущественные налоговые вычеты для простого обывателя очень часто видятся чем-то неосуществимым. Там большое количество подводных камней. Например, откуда считать срок владения квартирой, чтобы не попасть на налог при ее продаже?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Имущественные вычеты: ошибки, которые мешают вернуть деньги вовремя». Он пройдет 11 ноября, начало в 11:00 по Мск.

Самое главное, о чем поговорим на вебинаре:

почему не надо продавать квартиру по цене ниже кадастровой стоимости;

с какой даты считается минимальный срок владения квартирой, чтобы не попасть на НДФЛ при продаже;

нужно ли подавать декларацию о доходах несовершеннолетних детей;

в каком случае дадут вычет, если квартиру получили в наследство;

когда выгодно обращаться за вычетом по процентам ипотеки.

Спикер — Ирина Павлова, сотрудник одного из Департаментов г. Москвы — судебный юрист со стажем юридической деятельности более 15 лет (в т.ч. в системе налоговых органов г. Москвы); сертифицированный финансовый советник; член Палаты налоговых консультантов.

Запишитесь скорее, места еще есть.

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