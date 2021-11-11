Компании Забайкалья должны заполнять налоговые платежки по-новому

С 29 ноября юрлица и ИП Забайкальского края будут заполнять платежки по налогам по новым реквизитам. А в декларациях — писать новый код налоговой.

Об этом напомнили местные налоговики на своем сайте.

При заполнении налоговой отчетности компании и ИП Забайкалья в сроке «Код налогового органа» должны будут ставить 7500. В том числе, если после 29.11.2021 сдается уточненка.

Кроме того, меняются реквизиты платежки: поле «16» Наименование налогового органа — УФК по Забайкальскому краю (УФНС России по Забайкальскому краю);

Наименование налогового органа — УФК по Забайкальскому краю (УФНС России по Забайкальскому краю); поле «61» ИНН налогового органа — 7536057354;

ИНН налогового органа — 7536057354; поле «103» КПП налогового органа — 753601001.

Изменения в отчетности и платежке связаны с тем, что у налоговиков продолжается реорганизация.

С 29 ноября МИ ФНС № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, МИ ФНС № 2 по г. Чите присоединяются к Управлению.

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