Компании Забайкалья должны заполнять налоговые платежки по-новому

С 29 ноября юрлица и ИП Забайкальского края будут заполнять платежки по налогам по новым реквизитам. А в декларациях — писать новый код налоговой.
Об этом напомнили местные налоговики на своем сайте.
При заполнении налоговой отчетности компании и ИП Забайкалья в сроке «Код налогового органа» должны будут ставить 7500. В том числе, если после 29.11.2021 сдается уточненка.
Кроме того, меняются реквизиты платежки:
- поле «16» Наименование налогового органа — УФК по Забайкальскому краю (УФНС России по Забайкальскому краю);
- поле «61» ИНН налогового органа — 7536057354;
- поле «103» КПП налогового органа — 753601001.
Изменения в отчетности и платежке связаны с тем, что у налоговиков продолжается реорганизация.
С 29 ноября МИ ФНС № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, МИ ФНС № 2 по г. Чите присоединяются к Управлению.
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