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Скоро стартует выдача кредитов под 3 %. Бизнес подал заявок на 71 млрд рублей

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Рубрика Кредиты
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За неделю работы второго этапа программы «ФОТ 3.0» банки получили около 16,5 тыс. кредитных заявок от бизнеса на сумму более 71 млрд рублей.

Некоторые банки начали сбор заявок еще в конце октября и на сегодняшний день выдали уже порядка 1 млрд рублей, сообщили в правительстве.

Условия кредита следующие:

  • ставка — 3 % годовых;
  • максимальный срок кредита — 18 месяцев;
  • максимальная сумма кредита — 300 млн рублей.

Максимальная сумма кредита для каждого заемщика определяется по формуле:

МРОТ х количество сотрудников х 12 месяцев

Первые 6 месяцев заемщик ничего не платит. Потом, начиная с 7-го месяца, заемщик начинает гасить основной долг равными частями в течение 12 месяцев, а также гасить проценты.

Получить кредит могут пострадавшие компании и ИП из малого и среднего бизнеса, а также СОНКО.

Кроме того, получить кредит могут и некоторые организации крупного бизнеса (музеи, зоопарки, сфера спорта, искусства, кино).

Одно из условий для заемщиков — участие в программе «ФОТ 2.0».

На сайте МЭР опубликован перечень банков, где можно взять кредит.

В перечень пострадавших отраслей вошли 17 кодов ОКВЭД.

Сфера деятельности

Код ОКВЭД

Гостиничный бизнес

55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

59.14

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

79

Деятельность по организации конференций и выставок

82.3

Образование дополнительное детей и взрослых

85.41

Стоматологическая практика

86.23

Деятельность санаторно-курортных организаций

86.90.4

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

88.91

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

90

Деятельность музеев

91.02

Деятельность зоопарков

91.04.1

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

93

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.02

Деятельность физкультурно-оздоровительная

96.04

Перечень кодов ОКВЭД для разной госпомощи: сводная таблица

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