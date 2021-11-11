Скоро стартует выдача кредитов под 3 %. Бизнес подал заявок на 71 млрд рублей

За неделю работы второго этапа программы «ФОТ 3.0» банки получили около 16,5 тыс. кредитных заявок от бизнеса на сумму более 71 млрд рублей.
Некоторые банки начали сбор заявок еще в конце октября и на сегодняшний день выдали уже порядка 1 млрд рублей, сообщили в правительстве.
Условия кредита следующие:
- ставка — 3 % годовых;
- максимальный срок кредита — 18 месяцев;
- максимальная сумма кредита — 300 млн рублей.
Максимальная сумма кредита для каждого заемщика определяется по формуле:
МРОТ х количество сотрудников х 12 месяцев
Первые 6 месяцев заемщик ничего не платит. Потом, начиная с 7-го месяца, заемщик начинает гасить основной долг равными частями в течение 12 месяцев, а также гасить проценты.
Получить кредит могут пострадавшие компании и ИП из малого и среднего бизнеса, а также СОНКО.
Кроме того, получить кредит могут и некоторые организации крупного бизнеса (музеи, зоопарки, сфера спорта, искусства, кино).
Одно из условий для заемщиков — участие в программе «ФОТ 2.0».
На сайте МЭР опубликован перечень банков, где можно взять кредит.
В перечень пострадавших отраслей вошли 17 кодов ОКВЭД.
Сфера деятельности
Код ОКВЭД
Гостиничный бизнес
55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
Стоматологическая практика
86.23
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
90
Деятельность музеев
91.02
Деятельность зоопарков
91.04.1
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
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