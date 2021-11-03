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📌 Перечень кодов ОКВЭД для разной госпомощи: сводная таблица

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Рубрика Малый бизнес
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Некоторые компании, с точки зрения властей, недостаточно пострадали, чтобы получить субсидию за нерабочие дни, но вполне могут считаться пострадавшими для субсидии за карантин или для льготного кредита.

Собрали в одну таблицу перечень пострадавших отраслей, которым положен один из трех видов госпомощи.

Сфера деятельности

Код ОКВЭД

Субсидия за нерабочие дни

Субсидия за карантин

Льготный кредит под 3 %

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

59.14

да

да

да

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

90

да

да

да

Деятельность музеев

91.02

да

да

да

Деятельность зоопарков

91.04.1

да

да

да

Деятельность санаторно-курортных организаций

86.90.4

да

да

да

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

93

да

да

да

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

79

да

да

да

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55

да

да

да

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56

да

да

да

Деятельность по организации конференций и выставок

82.3

да

да

да

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.3

да

да

нет

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

49.4

да

да

нет

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта

50.3

да

да

нет

Деятельность автовокзалов и автостанций

52.21.21

да

да

нет

Образование дополнительное детей и взрослых

85.41

да

да

да

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

88.91

да

да

да

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

95

да

да

да

Стоматологическая практика

86.23

да

да

да

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.01

да

да

да

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.02

да

да

да

Деятельность физкультурно-оздоровительная

96.04

да

да

да

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

47.19

нет

да

нет

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах

47.4

нет

да

нет

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

47.5

нет

да

нет

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах

47.6

нет

да

нет

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

47.7

нет

да

нет

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

47.82

нет

да

нет

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

47.89

нет

да

нет

О том, чем отличаются субсидии на карантин и на нерабочие дни — читать тут.

Про льготный кредит — читать тут.

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