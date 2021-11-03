📌 Перечень кодов ОКВЭД для разной госпомощи: сводная таблица

Некоторые компании, с точки зрения властей, недостаточно пострадали, чтобы получить субсидию за нерабочие дни, но вполне могут считаться пострадавшими для субсидии за карантин или для льготного кредита.
Собрали в одну таблицу перечень пострадавших отраслей, которым положен один из трех видов госпомощи.
Сфера деятельности
Код ОКВЭД
Субсидия за нерабочие дни
Субсидия за карантин
Льготный кредит под 3 %
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
да
да
да
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
90
да
да
да
Деятельность музеев
91.02
да
да
да
Деятельность зоопарков
91.04.1
да
да
да
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
да
да
да
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
да
да
да
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79
да
да
да
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
да
да
да
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
да
да
да
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
да
да
да
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.3
да
да
нет
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
49.4
да
да
нет
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
50.3
да
да
нет
Деятельность автовокзалов и автостанций
52.21.21
да
да
нет
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
да
да
да
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
да
да
да
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95
да
да
да
Стоматологическая практика
86.23
да
да
да
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
да
да
да
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
да
да
да
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
да
да
да
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.19
нет
да
нет
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
47.4
нет
да
нет
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.5
нет
да
нет
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
47.6
нет
да
нет
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
47.7
нет
да
нет
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
47.82
нет
да
нет
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.89
нет
да
нет
О том, чем отличаются субсидии на карантин и на нерабочие дни — читать тут.
Про льготный кредит — читать тут.
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