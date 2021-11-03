📌 Перечень кодов ОКВЭД для разной госпомощи: сводная таблица

Некоторые компании, с точки зрения властей, недостаточно пострадали, чтобы получить субсидию за нерабочие дни, но вполне могут считаться пострадавшими для субсидии за карантин или для льготного кредита.

Собрали в одну таблицу перечень пострадавших отраслей, которым положен один из трех видов госпомощи.

Сфера деятельности Код ОКВЭД Субсидия за нерабочие дни Субсидия за карантин Льготный кредит под 3 % Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 да да да Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 да да да Деятельность музеев 91.02 да да да Деятельность зоопарков 91.04.1 да да да Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 да да да Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 да да да Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 да да да Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 да да да Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 да да да Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 да да да Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 да да нет Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4 да да нет Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.3 да да нет Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 да да нет Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 да да да Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 да да да Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 да да да Стоматологическая практика 86.23 да да да Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 да да да Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 да да да Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 да да да Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19 нет да нет Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4 нет да нет Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5 нет да нет Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6 нет да нет Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7 нет да нет Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82 нет да нет Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89 нет да нет

О том, чем отличаются субсидии на карантин и на нерабочие дни — читать тут.

Про льготный кредит — читать тут.