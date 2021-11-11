📌 С сегодняшнего дня алименты надо удерживать по новым правилам

Теперь алименты на детей надо платить с доходов самозанятых, с процентов по вкладам, с продажи квартир и сделок с ценными бумагами.
Сегодня вступил в силу новый перечень доходов для удержания алиментов.
Он утвержден постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1908.
Старый перечень по постановлению № 841 от 18.07.1996 отменен.
По новым правилам удерживать алименты надо с зарплаты, которая выплачивается в денежной форме. Раньше зарплата в натуральной форме также подпадала под алименты.
В новом перечне изменились формулировки по следующим видам доходов:
- доплаты к зарплате;
- выплаты за работу в ненормальных условиях труда;
- премии и компенсации;
- больничные;
- дивиденды.
Добавили следующие виды доходов:
- доходы физлиц на НПД;
- доходы от реализации недвижимости в связи с осуществлением экономической деятельности;
- доходы от операций с ценными бумагами;
- доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банке;
- возврат НДФЛ в связи с предоставлением вычета.
Исключили следующие виды доходов:
- полевое довольствие:
- выплаты за разъездной характер работы взамен суточных;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно работнику и членам его семьи.
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