📌 С сегодняшнего дня алименты надо удерживать по новым правилам

Теперь алименты на детей надо платить с доходов самозанятых, с процентов по вкладам, с продажи квартир и сделок с ценными бумагами.

Сегодня вступил в силу новый перечень доходов для удержания алиментов.

Он утвержден постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1908.

Старый перечень по постановлению № 841 от 18.07.1996 отменен.

По новым правилам удерживать алименты надо с зарплаты, которая выплачивается в денежной форме. Раньше зарплата в натуральной форме также подпадала под алименты.

В новом перечне изменились формулировки по следующим видам доходов:

доплаты к зарплате;

выплаты за работу в ненормальных условиях труда;

премии и компенсации;

больничные;

дивиденды.

Добавили следующие виды доходов: доходы физлиц на НПД;

доходы от реализации недвижимости в связи с осуществлением экономической деятельности;

доходы от операций с ценными бумагами;

доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банке;

возврат НДФЛ в связи с предоставлением вычета.

Исключили следующие виды доходов:

полевое довольствие:

выплаты за разъездной характер работы взамен суточных;

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно работнику и членам его семьи.