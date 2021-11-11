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📌 С сегодняшнего дня алименты надо удерживать по новым правилам

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Рубрика Зарплата
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Теперь алименты на детей надо платить с доходов самозанятых, с процентов по вкладам, с продажи квартир и сделок с ценными бумагами.

Сегодня вступил в силу новый перечень доходов для удержания алиментов.

Он утвержден постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1908.

Старый перечень по постановлению № 841 от 18.07.1996 отменен.

По новым правилам удерживать алименты надо с зарплаты, которая выплачивается в денежной форме. Раньше зарплата в натуральной форме также подпадала под алименты.

В новом перечне изменились формулировки по следующим видам доходов:

  • доплаты к зарплате;
  • выплаты за работу в ненормальных условиях труда;
  • премии и компенсации;
  • больничные;
  • дивиденды.

Добавили следующие виды доходов:

  • доходы физлиц на НПД;
  • доходы от реализации недвижимости в связи с осуществлением экономической деятельности;
  • доходы от операций с ценными бумагами;
  • доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банке;
  • возврат НДФЛ в связи с предоставлением вычета.

Исключили следующие виды доходов:

  • полевое довольствие:
  • выплаты за разъездной характер работы взамен суточных;
  • компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно работнику и членам его семьи.

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