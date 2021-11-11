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Не пришло уведомление на уплату налогов? Разбираемся в причинах

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговые уведомление должны были поступить всем до 1 ноября 2021 года. Если оно не пришло — надо разбираться в причинах.

Три причины, по которым может не прийти уведомление на уплату налогов, перечислила ФНС по Ставропольскому краю.

Причина № 1. Сумма налога менее 100 рублей

Если сумма налога к уплате за год менее 100 рублей, то уведомление не придет.

Налоговики перенесут эту сумму на следующий год. Платить ничего в этом году не надо будет.

Причина № 2. Есть льгота

Налоговое уведомление не придет, если сумма налога к уплате равна нулю. Такое возможно, если у человека есть льгота.

Например, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество на квартиру. А вот если у пенсионера в собственности две квартиры, то по одной налог не придет, а по второй придется заплатить налог.

Причина № 3. Зарегистрирован личный кабинет налогоплательщика

Если у человека есть ЛК на сайте ФНС, то бумажное уведомление не придет.

Так как сумма налога и реквизиты для уплаты будут указаны в личном кабинете налогоплательщика.

Ни одна из причин не подходит в вашей ситуации? Тогда надо обращаться напрямую в налоговую. Это можно сделать лично или отправить обращение через сайт ФНС.
Друзья, а вы уже получили уведомление на уплату налогов?

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