Не пришло уведомление на уплату налогов? Разбираемся в причинах

Налоговые уведомление должны были поступить всем до 1 ноября 2021 года. Если оно не пришло — надо разбираться в причинах.

Три причины, по которым может не прийти уведомление на уплату налогов, перечислила ФНС по Ставропольскому краю.

Причина № 1. Сумма налога менее 100 рублей

Если сумма налога к уплате за год менее 100 рублей, то уведомление не придет.

Налоговики перенесут эту сумму на следующий год. Платить ничего в этом году не надо будет.

Причина № 2. Есть льгота

Налоговое уведомление не придет, если сумма налога к уплате равна нулю. Такое возможно, если у человека есть льгота.

Например,от уплаты налога на имущество на квартиру. А вот если у пенсионера в собственности две квартиры, то по одной налог не придет, а по второй придется заплатить налог.

Причина № 3. Зарегистрирован личный кабинет налогоплательщика

Если у человека есть ЛК на сайте ФНС, то бумажное уведомление не придет.

Так как сумма налога и реквизиты для уплаты будут указаны в личном кабинете налогоплательщика.

Ни одна из причин не подходит в вашей ситуации? Тогда надо обращаться напрямую в налоговую. Это можно сделать лично или отправить обращение через сайт ФНС.