Не пришло уведомление на уплату налогов? Разбираемся в причинах

Налоговые уведомление должны были поступить всем до 1 ноября 2021 года. Если оно не пришло — надо разбираться в причинах.
Три причины, по которым может не прийти уведомление на уплату налогов, перечислила ФНС по Ставропольскому краю.
Причина № 1. Сумма налога менее 100 рублей
Если сумма налога к уплате за год менее 100 рублей, то уведомление не придет.Налоговики перенесут эту сумму на следующий год. Платить ничего в этом году не надо будет.
Причина № 2. Есть льгота
Налоговое уведомление не придет, если сумма налога к уплате равна нулю. Такое возможно, если у человека есть льгота.Например, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество на квартиру. А вот если у пенсионера в собственности две квартиры, то по одной налог не придет, а по второй придется заплатить налог.
Причина № 3. Зарегистрирован личный кабинет налогоплательщика
Если у человека есть ЛК на сайте ФНС, то бумажное уведомление не придет.Так как сумма налога и реквизиты для уплаты будут указаны в личном кабинете налогоплательщика.
Ни одна из причин не подходит в вашей ситуации? Тогда надо обращаться напрямую в налоговую. Это можно сделать лично или отправить обращение через сайт ФНС.Друзья, а вы уже получили уведомление на уплату налогов?
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