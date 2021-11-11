🔳 Вместо QR-кодов можно будет предъявить свежий ПЦР до 1 февраля. После — только если медотвод

QR-коды для общественных мест, поездов и самолетов могут ввести на законодательном уровне. Оперштаб сообщил, что для этого разрабатывают два законопроекта.

Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники в правительстве.

«Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года», — объяснил источник.

Конкретные места, куда пустят только по QR — будут определять главы регионов.

«Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом» — сказал он.

По словам источника, до 1 февраля вместо QR-кода можно будет предъявить ПЦР-тест. После этой даты — только тем, у кого медотвод.

О том, что QR-коды хотят ввести для посадки на поезд или самолет, на «Клерке» писали на днях.

В Оперштабе инициативу подтвердили:

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», — рассказали там.