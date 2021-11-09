QR-коды могут ввести для пассажиров самолетов и поездов

В РЖД готовы ввести проверку QR-кодов у пассажиров при посадке в поезд, если будет распоряжение властей. В «Аэрофлоте» поддерживают идею проверять QR-коды при посадке в самолет. Но почему бы их не проверять при покупке билетов?

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов поддержал проверку QR-кодов при посадке в самолет.

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке (на борт), если такие ограничения вводятся — это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением <...> сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки. Но приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить — я даже не понимаю, как это технически можно ограничить», — отметил он.

QR-коды могут ввести и для пассажиров поездов. Так, канал « Vgudok » писал о поручении Начальника Управления информационных технологий ФПК Жукова М.С. Срок выполнения — до 15 ноября, а проверять коды могут начать с 1 декабря.

А канал «Раньше всех, ну почти», пишет, что «РЖД готовы выполнить поручения, которые могут поступить от государства по поводу введения QR-кодов для поездок».

Власти Камчатского края с 23 ноября сделали проверку QR-кода обязательной при посадке на самолет при рейсах внутри региона. Те же меры анонсировали и в Хабаровском крае с декабря — их будут требовать в здании аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, в Администрации президента таких обсуждений не ведут, поскольку такие решения принимают в Оперштабе.