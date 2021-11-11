Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

А вы работали с онлайн-кассами от МТС? Поделитесь мнением

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Онлайн-кассы
Версия для печати

«Клерку» нужны ваши отзывы о сервисе «МТС Касса» для «Рейтинга компаний».

МТС Касса — готовое решение для бизнеса. Дают в аренду кассовый аппарат (можно потом выкупить), плюс техподдержка, плюс эквайринг и расчетный счет (опционально).

О сервисе есть разные полезности в блоге на «Клерке».

А вот что пишут в интернете:

1

Есть и недовольные:

2

Кто работал с онлайн-кассами от МТС? Расскажите нам.

Ждем ваши отзывы.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить