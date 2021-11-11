А вы работали с онлайн-кассами от МТС? Поделитесь мнением

«Клерку» нужны ваши отзывы о сервисе «МТС Касса» для «Рейтинга компаний».
МТС Касса — готовое решение для бизнеса. Дают в аренду кассовый аппарат (можно потом выкупить), плюс техподдержка, плюс эквайринг и расчетный счет (опционально).
О сервисе есть разные полезности в блоге на «Клерке».
А вот что пишут в интернете:
Есть и недовольные:
Кто работал с онлайн-кассами от МТС? Расскажите нам.
Ждем ваши отзывы.
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