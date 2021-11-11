Бизнес хочет еще господдержку на фоне идеи о QR-кодах по всей стране

По всей стране хотят ввести QR-коды для общественных мест и для посадки на поезда и самолеты. Бизнес просит дополнительную господдержку.

Елена Гнётова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия, член Партии Роста

«Введение обязательств по предоставлению QR-кодов гражданами и проверке QR-кодов представителями бизнеса приводит к большому количеству вопросов. Во-первых, не урегулированы права и обязанности при предоставлении и проверке QR-кодов. Единых требований к данной процедуре нет.

Дополнительные меры поддержки необходимы, так как количество посетителей будет существенно уменьшено, за счёт этого уменьшится доход и прибыль организаций/ предпринимателей.

Для сохранения трудовых коллективов предприниматели просят вновь ввести меры по невозвратности льготных кредитов при условии сохранения занятости».

Руслан Нигматулин, депутат горсовета Набережных Челнов от Партии Роста, гендиректор группы компаний «Далини» (грузоперевозки, продажа автозапчастей, ремонт грузовых авто).

«Судя по тому, какие решения принимает сегодня оперативный штаб столицы, могу предположить, что республика Татарстан стала своего рода пилотной площадкой по внедрению новых противоэпидемиологических мер.

Именно у нас изначально было запланировано повсеместное введение QR-кодов — на городском, пригородном и межмуниципальном транспорте. По опыту работы своего предприятия могу сказать, что как только пошли первые предупреждения, в компании массово начали вакцинироваться водители.

С другой, необходимо понимать, что в пандемии бизнес никак не виноват, а соответственно он не может, бесконечно „в одного“ рассчитываться за ее последствия».