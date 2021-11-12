Данные покупателей фальшивых справок о вакцинации появились в открытом доступе

На просторах интернета выставили на продажу данные людей, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР.
В базах содержатся персональная информация более 500 тыс. человек из Москвы и Подмосковья.
База из 1 тыс. строк стоит примерно 8,5 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».
В этой базе следующие персональные данные:
- паспортные данные;
- СНИЛС;
- номер телефона;
- место жительства;
- дата получения сертификата.
Эксперты предполагают, что информация могла быть собрана на сервисах по продаже фейковых справок.
Возможно, эти сервисы были запущены как раз для этих целей и дальнейшего шантажа пользователей.
Людям, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность, как и создателям самих нелегальных сервисов, предупреждают юристы.
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