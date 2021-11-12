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⚡️ QR-коды станут обязательными в магазинах, транспорте и ресторанах. По всей стране

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Рубрика Общество. Люди. События
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QR-коды для общественных мест, поездов и самолетов все ближе. В правительстве сообщили, что законопроекты направили в Госдуму.

  • Требования о QR-кодах не будут затрагивать детей и подростков.
  • Определять срок действия QR-кодов отдельно для привитых и отдельно для переболевших будет Минздрав.

Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:

  • либо QR-кода о прививке;
  • либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;
  • либо медицинского отвода от вакцинации.

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ещё один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон “Устав железнодорожного транспорта РФ”» является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках.

Пассажирам потребуется предъявлять:

  • либо QR-код о прививке;
  • либо медицинский отвод от вакцинации;
  • либо подтверждение перенесённого коронавируса.

До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии этих документов будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Такое же исследование потребуется иностранцу при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.

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