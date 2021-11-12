⚡️ QR-коды станут обязательными в магазинах, транспорте и ресторанах. По всей стране

Поправки в ФЗ о "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

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Поправки в ВК и УЖД

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QR-коды для общественных мест, поездов и самолетов все ближе. В правительстве сообщили, что законопроекты направили в Госдуму.

Требования о QR-кодах не будут затрагивать детей и подростков.

Определять срок действия QR-кодов отдельно для привитых и отдельно для переболевших будет Минздрав.

Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:

либо QR-кода о прививке;

либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;

либо медицинского отвода от вакцинации.

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ещё один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон “Устав железнодорожного транспорта РФ”» является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках.

Пассажирам потребуется предъявлять:

либо QR-код о прививке;

либо медицинский отвод от вакцинации;

либо подтверждение перенесённого коронавируса.

До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии этих документов будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Такое же исследование потребуется иностранцу при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.