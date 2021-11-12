⚡️ QR-коды станут обязательными в магазинах, транспорте и ресторанах. По всей стране

QR-коды для общественных мест, поездов и самолетов все ближе. В правительстве сообщили, что законопроекты направили в Госдуму.
- Требования о QR-кодах не будут затрагивать детей и подростков.
- Определять срок действия QR-кодов отдельно для привитых и отдельно для переболевших будет Минздрав.
Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:
- либо QR-кода о прививке;
- либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;
- либо медицинского отвода от вакцинации.
По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Ещё один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон “Устав железнодорожного транспорта РФ”» является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках.
Пассажирам потребуется предъявлять:
- либо QR-код о прививке;
- либо медицинский отвод от вакцинации;
- либо подтверждение перенесённого коронавируса.
До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии этих документов будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.
Такое же исследование потребуется иностранцу при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.
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