📌 ИП на ОСНО при расчете 1-процентных взносов не может уменьшить доход на имущественный и социальный вычеты

Доход свыше 300 тыс. рублей, облагаемый страховыми взносами на ОПС, у ИП на ОСНО считается с учетом расходов. Расходы — это профессиональный налоговый вычет. И никакой другой!

Такова позиция Минфина, о которой рассказывает ФНС в письме № БС-4-11/15518@ от 03.11.2021.

Есть разные вычеты по НДФЛ:

стандартный по ст. 218 НК (на детей);

социальный по ст. 219 НК (на лечение и обучение);

инвестиционный по ст. 219.1 НК (на ИИС);

имущественный по ст. 220 НК (на покупку жилья);

профессиональный по ст. 221 НК (для ИП на ОСНО).

Все эти вычеты ИП может заявить в декларации 3-НДФЛ. Налог считается с дохода, к которому применимы все вычеты.

А вот считать по такому же принципу взносы — нельзя.

В целях определения взносов на ОПС доход от предпринимательской деятельности уменьшается только на сумму профессиональных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 221 НК.

Остальные налоговые вычеты по НДФЛ не связаны с предпринимательской деятельностью, поэтому учитывать их при расчете взносов нельзя.