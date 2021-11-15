📌 ИП на ОСНО при расчете 1-процентных взносов не может уменьшить доход на имущественный и социальный вычеты

Доход свыше 300 тыс. рублей, облагаемый страховыми взносами на ОПС, у ИП на ОСНО считается с учетом расходов. Расходы — это профессиональный налоговый вычет. И никакой другой!
Такова позиция Минфина, о которой рассказывает ФНС в письме № БС-4-11/15518@ от 03.11.2021.
Есть разные вычеты по НДФЛ:
- стандартный по ст. 218 НК (на детей);
- социальный по ст. 219 НК (на лечение и обучение);
- инвестиционный по ст. 219.1 НК (на ИИС);
- имущественный по ст. 220 НК (на покупку жилья);
- профессиональный по ст. 221 НК (для ИП на ОСНО).
Все эти вычеты ИП может заявить в декларации 3-НДФЛ. Налог считается с дохода, к которому применимы все вычеты.
А вот считать по такому же принципу взносы — нельзя.
В целях определения взносов на ОПС доход от предпринимательской деятельности уменьшается только на сумму профессиональных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 221 НК.
Остальные налоговые вычеты по НДФЛ не связаны с предпринимательской деятельностью, поэтому учитывать их при расчете взносов нельзя.
Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!
Ответ за 24 часа (обычно раньше).
Вся информация про безлимитные консультации здесь.