Долг по алиментам не помешает «закрыть ИП»

Человек зарегистрировался в качестве ИП, но бизнес не пошел. Можно ли прекратить деятельность ИП при наличии долгов по алиментам? Можно, отвечает Минфин.

Госрегистрация прекращения деятельности ИП происходит на основании Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

В статье 23 этого закона перечислены случаи, когда в госрегистрации откажут. Долгов по алиментам там нет.

Таким образом ИП с долгами по алиментам при желании в любое время может прекратить свою предпринимательскую деятельность.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-12-13/88435 от 01.11.2021.