Долг по алиментам не помешает «закрыть ИП»

Человек зарегистрировался в качестве ИП, но бизнес не пошел. Можно ли прекратить деятельность ИП при наличии долгов по алиментам? Можно, отвечает Минфин.
Госрегистрация прекращения деятельности ИП происходит на основании Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
В статье 23 этого закона перечислены случаи, когда в госрегистрации откажут. Долгов по алиментам там нет.
Таким образом ИП с долгами по алиментам при желании в любое время может прекратить свою предпринимательскую деятельность.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-12-13/88435 от 01.11.2021.
Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!
Ответ за 24 часа (обычно раньше).
Вся информация про безлимитные консультации здесь.