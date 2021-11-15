🔥 Штрафовать малый бизнес будут реже и на меньшие суммы. Готовы поправки в КоАП

В системе административного наказания малого и среднего бизнеса грядет реформа. Разработаны поправки в КоАП.
Проект, подготовленный министерством экономического развития, опубликован на федеральном портале. Изменения вносятся в общую часть КоАП.
Основных нововведений четыре.
1. Для НКО и субъектов МСП в безусловном порядке за первое нарушение будут назначать предупреждение, а не штраф (если это НЕ правонарушение, связанное с причинением вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде; с имущественным ущербом).
2. Для СОНКО и юрлиц из малого бизнеса штраф установят в таком же размере, как и для ИП.
3. Введут ограничение по одновременному привлечению к административной ответственности за одно и то же нарушение юрлица и его должностного лица.
4. Введут запрет на суммированиештрафов при наказании за несколько объединенных одним составом административных правонарушений, выявленных проверяющими.
Таким образом:
- вместо штрафа в первый раз будет предупреждение;
- размер штрафа для малых организаций снизят до размера штрафа для ИП;
- не будут одновременно штрафовать и фирму, и ее директора;
- за несколько нарушений по одной проверке будет только один штраф.
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