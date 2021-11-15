🔥 Штрафовать малый бизнес будут реже и на меньшие суммы. Готовы поправки в КоАП

В системе административного наказания малого и среднего бизнеса грядет реформа. Разработаны поправки в КоАП.

Проект, подготовленный министерством экономического развития, опубликован на федеральном портале. Изменения вносятся в общую часть КоАП.

Основных нововведений четыре.

1. Для НКО и субъектов МСП в безусловном порядке за первое нарушение будут назначать предупреждение, а не штраф (если это НЕ правонарушение, связанное с причинением вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде; с имущественным ущербом).

2. Для СОНКО и юрлиц из малого бизнеса штраф установят в таком же размере, как и для ИП.

3. Введут ограничение по одновременному привлечению к административной ответственности за одно и то же нарушение юрлица и его должностного лица.

4. Введут запрет на суммированиештрафов при наказании за несколько объединенных одним составом административных правонарушений, выявленных проверяющими.