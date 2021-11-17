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Сельхозкомпании применяют ставку налога на прибыль 0 %

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Рубрика Налог на прибыль
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Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих определенным критериям, предусмотрена ставка налога на прибыль 0 %. Но не на весь доход.

Нулевая ставка применяется только к деятельности:

  • по реализации произведенной сельхозпродукции;
  • по реализации переработанной собственной сельхозпродукции.

В пункте 2 статьи 346.2 НК сказано, какие компании считаются сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Критерии следующие:

  • это организации, производящие сельхозпродукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию;
  • доля доходов от реализации сельхозпродукции в общем доходе составляет не менее 70 %.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.10.2021 № 03-03-06/1/85546.

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