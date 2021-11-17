Сельхозкомпании применяют ставку налога на прибыль 0 %

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих определенным критериям, предусмотрена ставка налога на прибыль 0 %. Но не на весь доход.
Нулевая ставка применяется только к деятельности:
- по реализации произведенной сельхозпродукции;
- по реализации переработанной собственной сельхозпродукции.
В пункте 2 статьи 346.2 НК сказано, какие компании считаются сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Критерии следующие:
- это организации, производящие сельхозпродукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию;
- доля доходов от реализации сельхозпродукции в общем доходе составляет не менее 70 %.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.10.2021 № 03-03-06/1/85546.
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