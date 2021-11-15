Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

❗ Сегодня надо уплатить страховые взносы за сотрудников: образец платежки

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Страховые взносы
Версия для печати

15 ноября — крайний срок уплаты страховых взносов за октябрь.

Не забудьте уплатить взносы вовремя, иначе будут пени.

При заполнении платежного поручения в поле 101 организации ставят статус плательщика — 01, а ИП с 01.10.2021 статус 13.

Напомним, статус 09, который раньше указывали ИП, с 1 октября отменен.

КБК по страховым взносам следующие:

  • по взносам на ОПС — 18210202010061010160
  • по взносам на ОМС — 18210202101081013160
  • по взносам на ОСС — 18210202090071010160

Образец платежки по взносам на ОПС:

1

Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!

Ответ за 24 часа (обычно раньше).

Вся информация про безлимитные консультации здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить