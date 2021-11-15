❗ Сегодня надо уплатить страховые взносы за сотрудников: образец платежки

15 ноября — крайний срок уплаты страховых взносов за октябрь.
Не забудьте уплатить взносы вовремя, иначе будут пени.
При заполнении платежного поручения в поле 101 организации ставят статус плательщика — 01, а ИП с 01.10.2021 статус 13.
Напомним, статус 09, который раньше указывали ИП, с 1 октября отменен.
КБК по страховым взносам следующие:
- по взносам на ОПС — 18210202010061010160
- по взносам на ОМС — 18210202101081013160
- по взносам на ОСС — 18210202090071010160
Образец платежки по взносам на ОПС:
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