Блогеров хотят вывести из тени

В законодательство надо ввести такую профессию, как блогерство, считают в бизнес-обществе «Деловая Россия».
С таким предложением выступил глава комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Георгий Житков:
«Блогеры [находятся] фактически в полулегальном поле <...> Нужно начать с того, чтобы их узаконить. Министерство труда кодифицирует профессии и присваивает им [код] есть такая профессия», — сказал Житков.
Цитата по «ТАСС».
Если Минтруд введет код выполняемой функции работника в Классификатор, то работодатели смогут принимать на работу по трудовому договору и блогеров.
Блогеры должны платить НДФЛ со своих доходов, такой позиции придерживается Минфин.
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