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Блогеров хотят вывести из тени

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В законодательство надо ввести такую профессию, как блогерство, считают в бизнес-обществе «Деловая Россия».

С таким предложением выступил глава комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Георгий Житков:

«Блогеры [находятся] фактически в полулегальном поле <...> Нужно начать с того, чтобы их узаконить. Министерство труда кодифицирует профессии и присваивает им [код] есть такая профессия», — сказал Житков.

Цитата по «ТАСС».

Если Минтруд введет код выполняемой функции работника в Классификатор, то работодатели смогут принимать на работу по трудовому договору и блогеров.

Блогеры должны платить НДФЛ со своих доходов, такой позиции придерживается Минфин.

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