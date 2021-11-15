Дадут ли компаниям налоговый вычет на спорт работников?

Работодатели смогут уменьшить налог на прибыль на расходы по фитнесу сотрудникам, если они компенсируют такие расходы. Такое предложение рассматривают в Минспорта.
В министерстве считают, что надо поддерживать компании, которые развивают корпоративный спорт.
Материал по «ТАСС».
Похожий законопроект был внесен в июне 2019 года. Но его отклонили, так как по нему предусматривалось представление налогового года за прошлые периоды — с 2019 года.
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