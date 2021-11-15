Закрыть ИП можно по заявлению и ЭЦП. Селфи с паспортом больше не подойдет

Прекратить деятельность ИП можно несколькими способами — прийти лично в налоговую, отправить документы по ТКС или через личный кабинет.

Больше нельзя отправлять селфи с паспортом без ЭЦП, как это было в 2020 году, отметили в Минфине.

Такой ответ дало министерство в письме от сентября 2021 года.

ИП может подать заявление на прекращение деятельности способами, которые указаны в ст. 9 ФЗ № 129-ФЗ.

К таким способам подачи заявления относятся: лично в ФНС;

по почте ценным письмом;

через МФЦ;

подписанное по ЭЦП через ЛК налогоплательщика или Госуслуги;

по ЭДО.

Законодательство не разрешает подавать заявление через интернет без ЭЦП.

А вот в апреле 2020 года ФНС разрешала таким образом закрывать деятельность. Использовать электронную подпись не надо было. Вместо этого можно было сделать селфи с паспортом.