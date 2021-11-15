Закрыть ИП можно по заявлению и ЭЦП. Селфи с паспортом больше не подойдет

Прекратить деятельность ИП можно несколькими способами — прийти лично в налоговую, отправить документы по ТКС или через личный кабинет.
Такой ответ дало министерство в письме от сентября 2021 года.
ИП может подать заявление на прекращение деятельности способами, которые указаны в ст. 9 ФЗ № 129-ФЗ.
К таким способам подачи заявления относятся:
- лично в ФНС;
- по почте ценным письмом;
- через МФЦ;
- подписанное по ЭЦП через ЛК налогоплательщика или Госуслуги;
- по ЭДО.
Законодательство не разрешает подавать заявление через интернет без ЭЦП.
А вот в апреле 2020 года ФНС разрешала таким образом закрывать деятельность. Использовать электронную подпись не надо было. Вместо этого можно было сделать селфи с паспортом.
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