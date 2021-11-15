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Закрыть ИП можно по заявлению и ЭЦП. Селфи с паспортом больше не подойдет

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Прекратить деятельность ИП можно несколькими способами — прийти лично в налоговую, отправить документы по ТКС или через личный кабинет.

Больше нельзя отправлять селфи с паспортом без ЭЦП, как это было в 2020 году, отметили в Минфине.

Такой ответ дало министерство в письме от сентября 2021 года.

ИП может подать заявление на прекращение деятельности способами, которые указаны в ст. 9 ФЗ № 129-ФЗ.

К таким способам подачи заявления относятся:

  • лично в ФНС;
  • по почте ценным письмом;
  • через МФЦ;
  • подписанное по ЭЦП через ЛК налогоплательщика или Госуслуги;
  • по ЭДО.

Законодательство не разрешает подавать заявление через интернет без ЭЦП. 

А вот в апреле 2020 года ФНС разрешала таким образом закрывать деятельность. Использовать электронную подпись не надо было. Вместо этого можно было сделать селфи с паспортом.

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