🚗 Транспортный налог надо платить даже с опытного образца

Испытательный образец транспортного средства надо регистрировать в ГИБДД и, значит, платить с него налог, считают в Минфине.

Такой ответ дан в письме № 03-05-05-04/85937 от 25.10.2021.

Компания, которая изготовила испытательный образец транспортного средства, должна его зарегистрировать в ГИБДД. При условии, что такое требование указано в программе испытаний.

Если опытный образец поставили на госрегистрацию, то за него надо платить и транспортный налог.

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