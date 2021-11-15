🚗 Транспортный налог надо платить даже с опытного образца

Испытательный образец транспортного средства надо регистрировать в ГИБДД и, значит, платить с него налог, считают в Минфине.
Такой ответ дан в письме № 03-05-05-04/85937 от 25.10.2021.
Компания, которая изготовила испытательный образец транспортного средства, должна его зарегистрировать в ГИБДД. При условии, что такое требование указано в программе испытаний.
Если опытный образец поставили на госрегистрацию, то за него надо платить и транспортный налог.
Новости без воды сразу в вашу Телегу на нашем канале «БУХ! Молния». Подписывайтесь.
Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!
Ответ за 24 часа (обычно раньше).
Вся информация про безлимитные консультации здесь.