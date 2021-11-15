❄ Будет единый список территорий Крайнего Севера. Карелия там тоже есть

Сегодня многие СМИ сообщили, что Коми, Бурятию, Карелию вычеркнули из перечня северных территорий. Что же будет с районными коэффициентами к зарплате в этих регионах? А северные пенсии? Неужели их отменят? Нет. Объясняем, что случилось.
Опубликован указ президента, по которому признаются утратившими силу указы об отнесении отдельных территорий к районам Крайнего Севера.
Но это не значит, что зарплата там теперь будет без коэффициентов.
Во-первых, продолжают действовать постановления кабмина об установлении там коэффициентов.
Во-вторых, власти готовятся принять единый перечень территорий Крайнего Севера.
Проект был разработан уже давно.
Все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, вошли в новый проект.
Скоро будет одно постановление с единым перечнем, а не множество нормативных актов, как сейчас. Новый список должен заработать с 2022 года.
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