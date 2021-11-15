Если в компании назначен ликвидатор, в договорах и первичке нужно указать его должность

Когда компанию решили ликвидировать, и ликвидатора уже назначили, к последнему переходят все полномочия гендира. А ЭЦП нужно будет перевыпустить, даже если ликвидатор — бывший гендир.
Спрашивает наш подписчик.
«Подскажите, пожалуйста: АО находится в стадии ликвидации, т.е. генеральный директор-ликвидатор, при оформлении первичных документов и договоров на продажу какую должность указывать ликвидатор или генеральный директор?».
Вообще, как только в компании назначили ликвидатора по решению участников, или единственного участника, к тому переходит все текущее управление этой компанией (п. 3 ст. 57 ФЗ «Об ООО»).
Да и в выписке из ЕГРЮЛ должность единоличного исполнительного органа именуется «ликвидатор».
Значит, в договорах и все остальных документах нужно указывать должность ликвидатора, а не гендиректора.
В комментариях еще обратили внимание, что ЭЦП тоже нужно перевыпустить, даже если ликвидатором назначили директора — должность-то сменилась:
Самые важные вопросы вебинара:
- Как получить электронную подпись руководителю компании, предпринимателю и нотариусу? Актуальный список подразделений ФНС России и ее доверенных удостоверяющих центров.
- Электронная подпись руководителя филиала: какая подойдет и как получить?
- Электронная подпись для сотрудников: как и где получить?
- Сотрудники на аутсорсе: нюансы получения электронной подписи.
- Машиночитаемая доверенность — кому нужна и можно ли подписывать документы без нее?
- Частные вопросы о токенах и лицензии КриптоПро: как выбрать, что учесть, если вы работаете удаленно.
Запишитесь сейчас, места еще есть.
Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!
Ответ за 24 часа (обычно раньше).
Вся информация про безлимитные консультации здесь.