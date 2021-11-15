Если в компании назначен ликвидатор, в договорах и первичке нужно указать его должность

Когда компанию решили ликвидировать, и ликвидатора уже назначили, к последнему переходят все полномочия гендира. А ЭЦП нужно будет перевыпустить, даже если ликвидатор — бывший гендир.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите, пожалуйста: АО находится в стадии ликвидации, т.е. генеральный директор-ликвидатор, при оформлении первичных документов и договоров на продажу какую должность указывать ликвидатор или генеральный директор?».

Вообще, как только в компании назначили ликвидатора по решению участников, или единственного участника, к тому переходит все текущее управление этой компанией (п. 3 ст. 57 ФЗ «Об ООО»).

Да и в выписке из ЕГРЮЛ должность единоличного исполнительного органа именуется «ликвидатор».

Значит, в договорах и все остальных документах нужно указывать должность ликвидатора, а не гендиректора.

В комментариях еще обратили внимание, что ЭЦП тоже нужно перевыпустить, даже если ликвидатором назначили директора — должность-то сменилась:

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