🔥 Вместо УСН можно будет применять АСН. Страховых взносов при АСН нет, а налог будет считать ФНС

С 1 июля 2022 года будет внедрен новый налоговый режим «Автоматизированная система налогообложения» (АСН). Ваши налоги будут считать сами налоговики. Страховые взносы фирмы и ИП платить не будут вообще.

Проект федерального закона о введении новой системы появился в сети. Вы можете скачать его во вложении, чтобы не искать.

АСН, также как и УСН, будет двух видов — «доходы» и «доходы минус расходы».

Новый режим пока будет экспериментальным.

Применять его сможет бизнес из следующих регионов: Москва;

Московская область;

Калужская область;

Татарстан.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года.

В проекте содержится список тех, кто перейти на новый режим не имеет права.

Это, в частности: фирмы с обособками;

организации, в которых доля участия других компаний — более 25 %;

организации, у которых остаточная стоимость ОС превышает 150 млн рублей;

фирмы и ИП, с доходом свыше 60 миллионов рублей;

фирмы и ИП с численность более 5 человек;

фирмы и ИП, где зарплата выплачивается наличными;

фирмы и ИП с сотрудниками-нерезидентами РФ;

фирмы и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия.

Таким образом, в основном АСН будет доступен малому и микро- бизнесу.

Налоговый период по АСН — месяц. Ставки: 8 % при АСН «доходы»;

20 % при АСН «доходы минус расходы»;

3 % — минимальный налог при АСН «доходы минус расходы».

Где налоговики будут брать данные для расчета налога?

Источником будут: сведения о доходах и расходах, представленные налогоплательщиком посредством применения ККТ;

сведения о доходах и расходах от уполномоченной кредитной организации;

данные о доходах, переданных налогоплательщиком через Личный кабинет.

До 15 числа каждого месяца налоговики через Личный кабинет будут уведомлять компанию или ИП о начисленном за прошлый месяц налоге.

НДФЛ с зарплат сотрудников будет исчислять, удерживать и перечислять в бюджет уполномоченный банк.

Причем сотрудники фирм на АСН не смогут оформить через работодателя социальный и налоговый вычет по НДФЛ.

Страховые взносы за сотрудников фирмы и ИП на АСН платить не будут вообще. Тарифы следующие:

на ОПС — 0 %;

на ОМС — 0 %;

на ОСС — 0 %.

ИП на АСН не будут платить фиксированные взносы. Они будут равны нулю, причем как с дохода до 300 тыс., так и при доходе свыше 300 тыс. рублей.

А вот страховые взносы по травматизму фирмы и ИП на АСН будут платить. Причем в фиксированном размере — 2 040 рублей в год независимо от количества сотрудников. За эти взносы придется отчитываться в ФСС. Утвердят форму отчета.