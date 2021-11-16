🔥 Вместо УСН можно будет применять АСН. Страховых взносов при АСН нет, а налог будет считать ФНС

С 1 июля 2022 года будет внедрен новый налоговый режим «Автоматизированная система налогообложения» (АСН). Ваши налоги будут считать сами налоговики. Страховые взносы фирмы и ИП платить не будут вообще.
Проект федерального закона о введении новой системы появился в сети. Вы можете скачать его во вложении, чтобы не искать.
АСН, также как и УСН, будет двух видов — «доходы» и «доходы минус расходы».
Новый режим пока будет экспериментальным.
Применять его сможет бизнес из следующих регионов:
- Москва;
- Московская область;
- Калужская область;
- Татарстан.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года.
В проекте содержится список тех, кто перейти на новый режим не имеет права.
Это, в частности:
- фирмы с обособками;
- организации, в которых доля участия других компаний — более 25 %;
- организации, у которых остаточная стоимость ОС превышает 150 млн рублей;
- фирмы и ИП, с доходом свыше 60 миллионов рублей;
- фирмы и ИП с численность более 5 человек;
- фирмы и ИП, где зарплата выплачивается наличными;
- фирмы и ИП с сотрудниками-нерезидентами РФ;
- фирмы и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия.
Таким образом, в основном АСН будет доступен малому и микро- бизнесу.
Налоговый период по АСН — месяц.
Ставки:
- 8 % при АСН «доходы»;
- 20 % при АСН «доходы минус расходы»;
- 3 % — минимальный налог при АСН «доходы минус расходы».
Где налоговики будут брать данные для расчета налога?
Источником будут:
- сведения о доходах и расходах, представленные налогоплательщиком посредством применения ККТ;
- сведения о доходах и расходах от уполномоченной кредитной организации;
- данные о доходах, переданных налогоплательщиком через Личный кабинет.
До 15 числа каждого месяца налоговики через Личный кабинет будут уведомлять компанию или ИП о начисленном за прошлый месяц налоге.
НДФЛ с зарплат сотрудников будет исчислять, удерживать и перечислять в бюджет уполномоченный банк.
Причем сотрудники фирм на АСН не смогут оформить через работодателя социальный и налоговый вычет по НДФЛ.
Страховые взносы за сотрудников фирмы и ИП на АСН платить не будут вообще. Тарифы следующие:
- на ОПС — 0 %;
- на ОМС — 0 %;
- на ОСС — 0 %.
ИП на АСН не будут платить фиксированные взносы. Они будут равны нулю, причем как с дохода до 300 тыс., так и при доходе свыше 300 тыс. рублей.
А вот страховые взносы по травматизму фирмы и ИП на АСН будут платить. Причем в фиксированном размере — 2 040 рублей в год независимо от количества сотрудников. За эти взносы придется отчитываться в ФСС. Утвердят форму отчета.
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