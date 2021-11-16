Форму сертификата о прививке с QR-кодом снова поменяли. И могут поменять еще раз – добавить туда фото

8 ноября вступила в силу новая форма сертификата о прививках и вот накануне опубликован новый приказ Минздрава с еще более новой формой.
Он вступил в силу сегодня. Сертификаты должны заменить на Госуслугах до 1 февраля 2022 года.
Утвердили следующие бланки:Приказ Минздрава с формой сертификата, введенного с 8 ноября, отменяется.
- справка о прививках против ковида или наличии противопоказаний;
- медицинский сертификат о прививках или наличии противопоказаний, или перенесенном заболевании;
- сертификат о прививках или наличии противопоказаний, или перенесенном заболевании.
Бумажные сертификаты можно получить в МФЦ. Вышел приказ Минздрава о порядке их выдачи.
Кроме того, стало известно, что в сертификаты вакцинации от COVID-19 могут добавиться фотографии.Об этом пишут «Известия» со слов федерального чиновника.
Это нужно, чтобы сократить очереди, которые могут возникнуть при массовых проверках QR-кодов. Ведь сейчас кроме QR-кода надо показывать еще и паспорт. А это неудобно и занимает время.
Откуда будут брать фото — пока не решили. Это могут быть кадры, загруженные самими пользователями на Госуслуги, либо заверенные фотографии из Единой биометрической системы.
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