С 1 января 2022 года работники больше не будут приносить в бухгалтерию бумажные больничные листы

С 2022 года больничные будут только электронными (за редким исключением).
Назначать пособия по больничным будут по новым правилам. ФСС будет автоматически сообщать работодателям об открытии и изменении статуса больничных для работников через электронную систему «Соцстрах».
Причем ФСС сначала будет запрашивать информацию у ПФР по СНИЛС пациента, потом сообщать работодателю о больничном, а работодатель будет передавать в ФСС сведения для оплаты.
У работодателей появится новая обязанность. В 2022 году надо будет отправить в ФСС сведения о застрахованных лицах — по вновь принятым сотрудникам и тем, кто уже работает, если ранее на них сведения не сдавались.
Форма бланка «Сведения о застрахованном лице» утверждена Приказом ФСС от 04.02.2021 № 26.
Правила выдачи больничных листков тоже обновят.
Бумажные больничные будут выдавать только следующим работникам:
- сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;
- в отношении которых реализуются меры государственной защиты.
Выдавать бумажные листки будут только некоторые медучреждения (утвердят их список).
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