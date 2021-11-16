С 1 января 2022 года работники больше не будут приносить в бухгалтерию бумажные больничные листы

С 2022 года больничные будут только электронными (за редким исключением).

Назначать пособия по больничным будут по новым правилам. ФСС будет автоматически сообщать работодателям об открытии и изменении статуса больничных для работников через электронную систему «Соцстрах».

Причем ФСС сначала будет запрашивать информацию у ПФР по СНИЛС пациента, потом сообщать работодателю о больничном, а работодатель будет передавать в ФСС сведения для оплаты.

У работодателей появится новая обязанность. В 2022 году надо будет отправить в ФСС сведения о застрахованных лицах — по вновь принятым сотрудникам и тем, кто уже работает, если ранее на них сведения не сдавались.

Форма бланка «Сведения о застрахованном лице» утверждена Приказом ФСС от 04.02.2021 № 26.

Правила выдачи больничных листков тоже обновят.

Бумажные больничные будут выдавать только следующим работникам:

сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;

в отношении которых реализуются меры государственной защиты.

Выдавать бумажные листки будут только некоторые медучреждения (утвердят их список).