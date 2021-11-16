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Мишустин тестировал налоговые сервисы на маме

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Мишустин посоветовал руководителю Ростелекома тестировать новые сервисы на родственниках. И привел в пример свой опыт, когда работал в ФНС.

«Я вам очень рекомендую делать это на близких людях, на родных.

Я как-то говорил, когда мы делали определенное количество сложных технологических процедур для людей, я их тестировал на своей маме.

Предлагаю и вам подумать над тем, что перед тем, как доводить новшества или технологические сервисы, предназначенные в том числе для людей старшего поколения, спросить у них, провести социальный опрос».

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