Мишустин тестировал налоговые сервисы на маме

Мишустин посоветовал руководителю Ростелекома тестировать новые сервисы на родственниках. И привел в пример свой опыт, когда работал в ФНС.
«Я вам очень рекомендую делать это на близких людях, на родных.
Я как-то говорил, когда мы делали определенное количество сложных технологических процедур для людей, я их тестировал на своей маме.
Предлагаю и вам подумать над тем, что перед тем, как доводить новшества или технологические сервисы, предназначенные в том числе для людей старшего поколения, спросить у них, провести социальный опрос».
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