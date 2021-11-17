Электронные транспортные накладные в 2022 году можно будет оформлять через Госуслуги

В следующем году на портале госуслуг будет запущен новый суперсервис — «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов».
Об этом заявил замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко.
«Уже с 1 января все грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные, путевые листы с данными пред- и послерейсового осмотра водителей и специальные разрешения на перевозку грузов. Это обеспечит юридическую значимость данных для обмена с государственными ведомствами и сократит издержки бумажной системы», — сказал он.
Электронный формат транспортной накладной разработан налоговиками. Пока это только проект, но скоро его примут официально.
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