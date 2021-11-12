❗ Транспортная накладная будет электронной. Разработан формат

Транспортная накладная в электронной форме (XML) включает 4 обязательных файла обмена, сопроводительный документ — 3 файла.

Опубликован проект приказа ФНС, которым утверждаются форматы: электронной транспортной накладной;

электронной сопроводительной ведомости;

электронного заказ-наряда.

Номер версии формата — 5.01.

У каждого документа будет несколько обязательных файлов обмена.

Документ Файлы обмена Транспортная накладная файл обмена информации грузоотправителя;

файл обмена информации перевозчика;

файл обмена информации грузополучателя;

файл обмена информации перевозчика Сопроводительная ведомость файл обмена информации перевозчика;

файл обмена информации грузоотправителя;

файл обмена информации грузополучателя Заказ-наряд файл обмена информации фрахтователя;

файл обмена информации фрахтовщика;

файл обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средства;

файл обмена информации фрахтовщика по факту возврата транспортного средства

Согласно закону № 336-ФЗ от 02.07.2021 будет создана государственная информационная система, где будут храниться электронные перевозочные документы и сведений, содержащиеся в них. Из этой системы эти документы смогут получать органы власти.

В вышеназванном законе сказано, что форму электронной накладной, порядок ее оформления и формат утверждает ФНС.