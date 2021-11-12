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❗ Транспортная накладная будет электронной. Разработан формат

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Рубрика ЭДО
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Транспортная накладная в электронной форме (XML) включает 4 обязательных файла обмена, сопроводительный документ — 3 файла.

Опубликован проект приказа ФНС, которым утверждаются форматы:

  • электронной транспортной накладной;
  • электронной сопроводительной ведомости;
  • электронного заказ-наряда.
Номер версии формата — 5.01.

У каждого документа будет несколько обязательных файлов обмена.

Документ

 Файлы обмена

Транспортная накладная

  • файл обмена информации грузоотправителя;
  • файл обмена информации перевозчика;
  • файл обмена информации грузополучателя;
  • файл обмена информации перевозчика
Сопроводительная ведомость

  • файл обмена информации перевозчика;
  • файл обмена информации грузоотправителя;
  • файл обмена информации грузополучателя
Заказ-наряд

  • файл обмена информации фрахтователя;
  • файл обмена информации фрахтовщика;
  • файл обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средства;
  • файл обмена информации фрахтовщика по факту возврата транспортного средства
Согласно закону № 336-ФЗ от 02.07.2021 будет создана государственная информационная система, где будут храниться электронные перевозочные документы и сведений, содержащиеся в них. Из этой системы эти документы смогут получать органы власти.

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В вышеназванном законе сказано, что форму электронной накладной, порядок ее оформления и формат утверждает ФНС.

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