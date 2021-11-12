❗ Транспортная накладная будет электронной. Разработан формат

Транспортная накладная в электронной форме (XML) включает 4 обязательных файла обмена, сопроводительный документ — 3 файла.
Опубликован проект приказа ФНС, которым утверждаются форматы:Номер версии формата — 5.01.
- электронной транспортной накладной;
- электронной сопроводительной ведомости;
- электронного заказ-наряда.
У каждого документа будет несколько обязательных файлов обмена.
Согласно закону № 336-ФЗ от 02.07.2021 будет создана государственная информационная система, где будут храниться электронные перевозочные документы и сведений, содержащиеся в них. Из этой системы эти документы смогут получать органы власти.
|Документ
|Файлы обмена
|Транспортная накладная
|Сопроводительная ведомость
|Заказ-наряд
С 1 января 2022 года грузоперевозчиков ждет тотальный биометрический контрольВ вышеназванном законе сказано, что форму электронной накладной, порядок ее оформления и формат утверждает ФНС.
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