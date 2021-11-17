Если после вакцинации вы переболели, QR-код сократят до полугода

Если вакцинированный заболеет ковидом, то его старый QR-код аннулируют. А выдадут новый. Срок действия его составит полгода, а не год.
Приказ с такими нововведениями был опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечено в документе, в QR-коде на вакцинацию указано, каким препаратом был привит человек и срок действия — один год.
А срок действия QR-кода переболевшим — шесть месяцев.
Поэтому людям, которые заболели ковидом после вакцинации, будут менять срок действия QR-кода с года на полгода.
А в сертификат будет вноситься новая информация о перенесенном ковиде в разделе 3.
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