🌄 60% туроператоров могут обанкротиться из-за ковида

Турагентства просят дать отсрочку по возврату денег клиентам за отмененные туры. Иначе почти две трети станут банкротами.
С такой просьбой обратились представители турбизнеса к властям. Она была подписана Российским союзом туриндустрии, ассоциацией «Турпомощь» и другими туроператорами.
«Под угрозой — средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. А их на рынке много — те самые 60%», — рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
Туроператоры должны вернуть людям около 25 млрд рублей за отмененные из-за ковида туры, а страховых средств — всего 7 млрд рублей.
Материал по «Известиям».
Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!
Ответ за 24 часа (обычно раньше).
Вся информация про безлимитные консультации здесь.