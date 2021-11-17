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🌄 60% туроператоров могут обанкротиться из-за ковида

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Рубрика Учет в туризме
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Турагентства просят дать отсрочку по возврату денег клиентам за отмененные туры. Иначе почти две трети станут банкротами.

С такой просьбой обратились представители турбизнеса к властям. Она была подписана Российским союзом туриндустрии, ассоциацией «Турпомощь» и другими туроператорами.

«Под угрозой — средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. А их на рынке много — те самые 60%», — рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Туроператоры должны вернуть людям около 25 млрд рублей за отмененные из-за ковида туры, а страховых средств — всего 7 млрд рублей.

«Нельзя же, например, туристам с Дальнего Востока предложить заменить поездку в Китай на Турцию. При этом Китай откроется для международного туризма не раньше 2023 года», — привел пример Барзыкин.

Материал по «Известиям».

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